Premiato Merciari per i 52 anni dell’attività

Era il 1° maggio 1973 quando Mauro Merciari iniziò a gestire la stazione di servizio che si trova sulla strada statale Romea, all’altezza della località "Collinara". E dopo 52 anni, proprio perché ha sempre creduto nella "politica del tener sempre aperto e offrire un servizio sicuro e continuo alla sua comunità", a Mauro Merciari è stata conferita una targa di riconoscimento per "la preziosa attività sul territorio" da parte dell’Amministrazione comunale di Comacchio. Alla consegna, avvenuta martedì scorso, erano presenti il sindaco Pierluigi Negri assieme all’assessore alle Attività economiche Sandro Beltrami e all’assessore al Welfare e ai Servizi alla persona Rosanna Cinti. Un riconoscimento che ha suscitato grande emozione nel titolare che, con la moglie e i suoi collaboratori, oltre a diversi amici e frequentatori del bar, ha festeggiato mezzo secolo di vita dedicato alla stazione carburanti della "Collinara". "Grazie per questo riconoscimento, non me lo aspettavo", ha commentato Mauro Merciari, tagliando la torta. Il titolare della stazione di servizio tiene a ringraziare anche le forze dell’ordine "perché è grazie a loro, con la loro presenza, che la mia attività è sempre rimasta ‘pulita da certe frequentazioni’". Prima di consegnare la targa, il sindaco Negri ha spiegato i motivi di questo riconoscimento: "Questa non è una stazione qualsiasi, è una storia di trasformazione e crescita. Nata come stazione Agip, si è evoluta negli anni fino a diventare Eni, mantenendo sempre la sua identità e il suo spirito di accoglienza. Per Maurizio, la stazione non è solo un’attività, ma un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di un posto sicuro dove fermarsi, riposare o trovare un servizio garantito, senza mai trovarsi davanti a una serranda abbassata".

v.f.