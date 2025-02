Premiazioni del concorso di San Valentino

Gran finale oggi per "Copparo in love", il percorso di valorizzazione dell’amore e del territorio, a cura dell’Amministrazione comunale copparese in collaborazione con le commercianti Segui il Filo Giallo. Durante la settimana di San Valentino acquistando nelle attività aderenti all’iniziativa gli acquirenti hanno potuto scrivere la propria frase d’amore sugli appositi bigliettini rossi.

È arrivato il giorno dell’estrazione dei fortunati che saranno premiati per il loro dolce pensiero: l’appuntamento è alle 18 in piazza, nei pressi della scultura luminosa "love", e, in caso di maltempo, sotto i portici di ponente (lato scuola). Verranno sorteggiati 14 bigliettini d’amore: ai primi tre andranno buoni spendibili nei negozi aderenti, mentre gli altri 11 riceveranno ricche box/bag contenenti vari omaggi offerti da tante attività.

Ci saranno diverse sorprese e il Fotoclub Il Torrione sarà pronto a immortalare gli innamorati. Il Museo La Tratta, invece, alle 19 ospiterà la conferenza "Cioccolato tra Guerra e Pace. Il cioccolato nella storia, sollievo anche nei momenti di difficoltà".