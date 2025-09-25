Premiazioni delle aziende amiche: "Sostengono le persone fragili"

È in calendario oggi alle 17 la nuova edizione di “Io voglio/posso lavorare” e l’ormai tradizionale premiazione delle “Aziende Amiche”, aziende inclusive, capaci di progettare insieme con i servizi sociali per dare opportunità, attraverso tirocini e laboratori, a persone con fragilità o disabilità di sperimentare un’esperienza lavorativa che, in futuro, potrebbe diventare un’occupazione a tutti gli effetti. Alla base della costruttiva collaborazione, la convinzione che una vera inclusione passi anche dall’autonomia lavorativa. Cornice dell’evento, l’Auser Territoriale di Massa Fiscaglia, in via della Pace 3. A seguire, alle 18, aperitivo a cura di Brew Lab Sant’Apollinare – Coop sociale il Germoglio, progetto di ristorazione inclusiva.

L’esperienza nell’ambito dell’inclusione lavorativa di ASP del Delta Ferrarese comincia nel 2012, quando l’ente, ha cominciato a stilare i primi accordi con la Provincia promuovendo tirocini e progettazioni per una piena inclusione delle persone fragili e vulnerabili. Con la legge regionale 14 del 2015, ASP ha avviato un percorso di forte integrazione e rete tra i servizi sociali, sanitari, del lavoro e della formazione. Tra 2017 e 2018 ASP ha consolidato il suo ruolo di coesione a livello distrettuale sui temi dell’inclusione lavorativa delle persone fragili e vulnerabili investendo su inserimenti lavorativi volti al raggiungimento di una sempre maggiore autonomia.