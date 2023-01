"Premio a tutti i sanitari? Proposta stravagante"

Caro Carlino,

leggo con stupore la stravagante proposta del consigliere Francesco Carità di premiare ‘tutto’ il personale sanitario ferrarese con encomi o riconoscimenti per l’impegno dimostrato contro il Covid. I più meritevoli, poi, dovrebbero pure ricevere un cavalierato (o altra onorificenza) e il Comune dovrebbe pure attivarsi in tal senso presso la Presidenza del Consiglio. Tre domande: 1) perchè il governo dovrebbe premiare solo medici, paramedici, tecnici e infermieri che hanno operato in provincia di Ferrara? Se fossi un medico di Rovigo o di Mantova (tanto per fare un esempio) mi sentirei discriminato; 2) l’idea di premiare ‘tutti’ mi sembra assurda. Non tutti si sono impegnati allo stesso modo. Premieremo anche le due dottoresse ‘no vax’ finite sotto inchiesta? 3) l’idea finale di onorare in maniera particolare chi si è impegnato maggiormente mi pare poi la ciliegina (guasta) su una torta mal riuscita. Chi dovrebbe infatti scegliere i nominativi degli onorandi? E con quali parametri? Ci saranno sanitari di serie A, di serie B e pure di serie C? Chi stilerà la classifica? Penso che un generico ringraziamento al personale sanitario sia doveroso, ma senza individuare i nominativi dei più meritevoli, suscitando poi facili rimostranze da parte degli esclusi. Speriamo... per Carità... che il sindaco si guardi bene dal sostenere la proposta del consigliere, che mi sembra assai poco sensata.

Giustina Ferrari