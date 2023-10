Premio ai ’Maestri artigiani’. Dal mondo del lavoro un appello per la Zona logistica semplificata

Valorizzare, premiare, incentivare il lavoro degli artigiani. È questo l’obiettivo con cui 72 anni fa, dall’idea di Pilade Cappellari, Efrem Navarra, Ugo Rossetti, Edmondo Carlini e altri artigiani, nacque a Ferrara l’Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri. Con l’immutato spirito di allora, ieri nella sala polivalente San Pietro di Palazzo Bellini a Comacchio, si è tenuta la cerimonia di nomina di nuovi maestri artigiani, imprenditori che si sono distinti per la loro lunga attività sul territorio, e la consegna di importanti riconoscimenti. Storie, emozione e momenti di commozione hanno caratterizzato la mattinata, condotta da Marco Cappellari e che ha visto la presenza di autorità civili, militari, religiose, rappresentanti delle associazioni di categoria degli artigiani e familiari degli imprenditori premiati. All’evento hanno partecipato il presidente dell’Accademia Marco Garbellini, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, l’assessore regionale Paolo Calvano, i sindaci Pierluigi Negri (Comacchio), Alice Zanardi (Codigoro), Fabrizio Pagnoni (Copparo) ed Elena Rossi (Ostellato), il segretario generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Mauro Giannattasio, il direttore di CNA Ferrara Matteo Carion e il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli. Un momento di festa, ma anche di riflessione sul contesto economico del territorio che ha caratterizzato l’alternarsi degli interventi sul tema scelto per la giornata ‘Tradizione, innovazione, cambiamento? Come vince l’artigiano di oggi?’. E tra gli argomenti principali trattati, ad emergere è stato quello relativo alla Zona logistica semplificata, strumento che favorirebbe lo sviluppo del territorio, e la cui attivazione è stata auspicata dagli intervenuti. Poi, spazio ai protagonisti della giornata: gli artigiani. Ad aprire è stato il festeggiamento del maestro artigiano Giordano Conti, parrucchiere, per la recente nomina a Commendatore della Repubblica. Poi la consegna della Targa San Giorgio, prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio, a Riccardo Berti (autofficina) e a Claudio Marzola (autotrasporti), e la nomina di Alfiere dell’Artigianato al giovanissimo Dante Cavalieri Foschini (cantieri navali). A seguire la nomina di nove, nuovi maestri artigiani: Massimo Arveda (manufatti in cemento vibrato), Giuseppe Battaglia (autofficina); Florin Bushi (montaggio e smontaggio opere provvisionali), Maurizio Carlin (costruzione edilizia prefabbricata), Enrico Dall’Oca (impianti audio), Gabriella Dolcetti (pelletteria), Silvia Luciani (parrucchiera), Riccardo Roccati (costruzione e manutenzione strade) e Luigi Zamboni (elettricista). Cna e Confartigianato, invece, hanno omaggiato l’Accademia con una riproduzione della Croce Guardiana del Delta del Po, realizzata da Antonio Romagnoli. A completare la giornata è stata la messa l’offerta del ‘Cero’ portato all’altare del Duomo di Comacchio dal corteo delle Comunità Artigiane, e il pranzo al ristorante Al Cantinon al mare – Bagno Apollo 72.

Valerio Franzoni