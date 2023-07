Premio Comune Goro: cerimonia per i migliori studenti

Al termine del Consiglio comunale di Goro, giovedì si terrà una cerimonia per la consegna di un riconoscimento agli allievi Giulia Benvenuti, Jacopo Garola e Giorgia Selvatico per l’eccellente risultato ottenuto al conseguimento del diploma di Scuola secondaria di 1° grado. Sarà presente il professor Diego Maestri, autore di diverse pubblicazioni dedicate al territorio del Delta. Il sindaco invita la cittadinanza a partecipare al momento previsto per le 21.30. La seduta consiliare, invece, prenderà il via alle 20.30: tra i punti all’ordine del giorno vi sarà la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e calamità naturale a seguito della comparsa e proliferazione del granchio blu, e l’assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023.