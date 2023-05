Premio di letteratura con Galimberti

Si è aperta ieri la 44ª edizione del Premio di Letteratura per ragazzi con un partecipato incontro al Salone Carice. "Promuoviamo la lettura nelle generazioni più giovani – ha aperto Raffaella Cavicchi, presidente della Fondazione Carice – siamo orgogliosi di aprire con ospite Umberto Galimberti parlando di libri e di come influenzino la crescita dei nostri ragazzi. Uno dei più importanti e stimati filosofi contemporanei". Approfondito, il suo intervento. "Oggi non legge quasi più nessuno. Le cose che sorpattutto i ragazzi sanno è perché le hanno viste o sentite ma no perché le hanno lette – ha detto Galimberti - Questo è un problema grosso perché non appena la lettura decade, lo fa anche la nostra capacità cerebrale: leggere comporta per il nostro cervello un procedimento che consiste nel dover tradurre segni grafici in immagini e se non si legge più, si perde questa che è una delle cose più importanti che può fare il cervello umano". Il Festival del Premio proseguirà fino a sabato con incontri con autori, fino ad arrivare a sabato alle 11 con la cerimonia di premiazione dei libri.

l.g.