Premio di scrittura creativa, sette vincitori su quasi cento alunni

Come sempre gli studenti del Polo Scolastico Superiore di Codigoro, Guido monaco di Pomposa, a fine anno, mettono in scena tutta loro creatività, voglia di cantare, danzare e suonare allestendo uno spettacolo che lascia senza fiato tanta la bravura che è capace di far trasparire. Venerdì scorso gli studenti del Polo, al teatro "Arena", oltre alla premiazione dei cinque alunni vincitori della V edizione del Premio di Scrittura Creativa, promosso dal "Gruppo Amici del Polo", un premio, istituito nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo anniversario dell’Istituto. Una forte partecipazione con ben 91 studenti, che ha visto primeggiare: Alì Boujnane (5^A), Alice Marandella (4^C), Andrea Melandri (5^), Martina Valendino (5^) e Robert Zlatunic (1^A). La Commissione ha inoltre assegnato due menzioni speciali, per i loro componimenti in lingua spagnola, a Samuele Luciani e Marco Langella (1^A). E’ stato poi portato in scena lo spettacolo Goldoni, le Mirandolina e gli Altri: la stranezza dei personaggi indipendenti. Un testo teatrale scritto dall’insegnante Salvatrice Anna Musumeci ed è stato rappresentato grazie al lavoro di trenta alunni del Polo. Lo spettacolo costituisce l’apice del Progetto teatrale d’Istituto e gli alunni coinvolti hanno, così, rivestito i diversi ruoli necessari all’allestimento dello spettacolo, misurandosi con recitazione e danza, grafica, audio e scenografia, trucco e parrucco, materiali di scena e aiuto regia. La regia è stata curata a sei mani dalle docenti Mariagrazia Agati, Anna Fogli e Salvatrice Anna Musumeci.

cla.casta.