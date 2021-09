Ferrara, 23 settembre 2021 - Conto alla rovescia per l’aggiudicazione del 57mo Premio Estense, il più importante riconoscimento assegnato a libri, saggi e raccolte di articoli, opera di giornalisti italiani. La cerimonia di consegna dell’Aquila d’Oro (simbolo fin dal 1967 della manifestazione promossa da Confindustria Emilia), che l’anno scorso è andata ex aequo a Pablo Trincia e Concetto Vecchio, è in programma per sabato pomeriggio dalle 17 nella consueta e sontuosa cornice del Teatro Comunale.

Ma nella mattinata, nello stesso spazio scenico (preferito anche quest’anno a Palazzo Roverella per le norme di sicurezza legate al Covid), giuria tecnica e giuria popolare si misureranno in un dibattito che sfocerà poi nel voto decisivo. Quattro, come di consueto, le opere selezionate per il round finale. Sono in lizza ‘Gianni Agnelli in bianco e in nero' di Alberto e Giancarlo Mazzuca (Baldini+Castoldi); 'Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale' di Francesca Nava (Laterza); 'Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana' di Alessandro Sallusti (Rizzoli) e 'Labirinto italiano. Viaggio nella memoria di un Paese' di Walter Veltroni (Solferino).

Ma gli autori finalisti, prima di contendersi idealmente la vittoria, saranno protagonisti domani di un momento per così dire cavalleresco, rappresentato da un talk show che si terrà dalle 16 nel cortile di Palazzo Crema, e che sarà possibile seguire in streaming sul canale YouTube del Premio Estense. Poi all’indomani la parola toccherà alle giurie. Quella tecnica è presieduta da Guido Gentili e composta da Giacomo Bedeschi, Michele Brambilla, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Giordano Bruno Guerri, Alberto Faustini, Laura Laurenzi, Alessandra Sardoni e Gian Antonio Stella, mentre quella popolare è formata da 40 lettori ferraresi che nel corso dell’estate hanno approfondito i volumi finalisti, e il cui voto risulterà assolutamente determinante.

Ma un vincitore è già sicuro della passerella d’onore. È Andrea Purgatori, giornalista (oggi conduttore della fortunata trasmissione televisiva 'Atlantide'), saggista e anche popolare per alcune partecipazioni cinematografiche, che riceverà la Colubrina d’Argento simbolo del premio ‘Granzotto, uno stile nell’informazione’, istituito 37 anni fa per ricordare la figura di Gianni Granzotto, primo presidente della giuria tecnica del Premio Estense.

La scelta di Purgatori, che succede nel prestigioso albo d’oro a Massimo Franco, è stata compiuta dalla giuria presieduta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e composta da un gruppo di imprenditori. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in contemporanea sui canali Facebook del premio Estense e del Teatro Comunale di Ferrara e sul canale YouTube del premio.

Da ultimo, la sintesi della manifestazione: "L'Estense è un impegno civile nei confronti della cultura", afferma Zaina. "Oggi qualsiasi imprenditore sa che i valori non stanno solamente nelle macchine e nei capannoni, ma stanno soprattutto nelle competenze. E queste si sviluppano meglio all'interno di un territorio colto".