Premio Estense, le scuole finaliste. Sul palco le performance degli alunni

Domani, alle 10, al Teatro Nuovo, in Piazza Trento e Trieste, 52, a Ferrara, si svolgerà la giornata conclusiva del Premio Estense Scuola 2024-2025, 30^ edizione del riconoscimento promosso e organizzato dalla Fondazione Premio Estense e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia. Alla cerimonia finale sarà presente anche il giornalista vincitore dell’Aquila d’Oro 2024, Francesco Costa.

Alla competizione hanno preso parte gli studenti degli istituti superiori delle province di Bologna, Ferrara e Modena che hanno realizzato dei lavori di gruppo originali e creativi prendendo spunto dall’ultima opera giornalistica vincitrice del Premio Estense 2024, “Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano” di Francesco Costa (Mondadori), e riproponendone una rilettura originale.

Nel corso della mattinata i sei istituti finalisti, selezionati lo scorso 15 aprile dalla giuria del Premio Estense Scuola 2024-2025, composta dalla presidente Annalisa Po, dagli imprenditori espressione dei tre territori su cui opera Confindustria Emilia Amanda Bianchini (T.C.M. Trasportatori Costruzioni Meccaniche di Covezzi Gian Carlo, per Modena), Umberto Gabrielli (Elf Group, per Bologna) e Davide Papola (Papola, per Ferrara), dalle docenti Cinzia Dezi dell’I.I.S. Aleotti Dossi di Ferrara, Felicia Paola Diana dell’IIS Venturi di Modena e Federica Montevecchi del Liceo Galvani di Bologna, e dal vincitore del Premio Estense 2024, Francesco Costa, dovranno rappresentare sul palcoscenico il lavoro in concorso con una performance a scelta tra musica, danza o teatro della durata di 5 minuti.

La performance sarà valutata dalla giuria e il punteggio verrà sommato a quello ottenuto nella riunione di selezione per decretare così l’istituto vincitore e i primi tre lavori classificati.

Di seguito l’elenco dei sei istituti finalisti: I.t.e. Vittorio Bachelet (classe 4^D RIM) con il lavoro: “La sottile linea di frontiera” sotto la supervisione della docente Lorenza Cenacchi; I.I.S. Luigi Einaudi (classi 4^B e 2^S ) con il lavoro: “U.S.A. – Una Storia Aperta” sotto la supervisione del docente Michele Ronchi Stefanati; I.i.s. Guido Monaco di Pomposa (classe 5^A liceo linguistico) di Codigoro con il lavoro: “Corsi e ricorsi storici” supervisionato dai docenti Giusy Aliperti, Maria Cristina Caracciolo; I.i.s. Ettore Majorana (classe 1^J liceo linguistico) di San Lazzaro di Savena con il lavoro: “Area 40068” supervisionato dalla docente Margherita Mongiovì; I.t.e. Salvemini (classe 4^A) di Casalecchio di Reno con il lavoro: “Beyond” supervisionato dai docenti Alessandra Regina, Alberto Trincucci; I.i.s. Vergani Navarra (classe 2^A) con il lavoro lavoro: “Oltre lo sguardo” coordinato dai docenti Chiara Paganini, Fabio Piazzi.