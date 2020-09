di Stefano Lolli "Non c’è mai stato tanto bisogno di giornalismo, al mondo. C’è tanta, troppa comunicazione, ma solo il giornalismo è la garanzia di poter distinguere la verità dai fake". A Palazzp Crema, teatro ieri di un inedito ‘talk show’, Alberto Sinigaglia, uno dei contendenti del Premio Estense, spiega così l’orgoglio di far parte della quartina su cui oggi si esprimeranno le giurie. Il suo Fffortissimo (le tre ‘effe’ non sono un refuso) parla di musica e cultura, ma nell’approccio al giornalismo il suo non è diverso da quello di Concetto Vecchio, Pablo Trincia e Silvia Bencivelli. Il primo, con Cacciateli!, racconta il...

La sentenza, felice e inappellabile, arriverà comunque a ora di pranzo. Alle 10 infatti la giuria tecnica e i quaranta lettori popolari si ritroveranno al Teatro Comunale (la tradizionale sessione a Palazzo Roverella è stata cancellata in nome della sicurezza) per decretare il vincitore. Nel 2019 a Francesca Mannocchi occorsero appena tre scrutini per prevalere sull’economista Alberto Mingardi. Solo in cinque occasioni è bastata la seconda votazione (quando ancora serve la maggioranza dei due terzi), lontanissima la memoria del 1989, quando Giorgio Manganelli venne incoronato all’undicesimo scrutinio.

Il programma di questa edizione è stato comunque alleggerito, proprio in considerazione dei protocolli di sicurezza: la consegna dell’Estense Scuola si terrà dalle 9 nelle sale del Ridotto del Teatro Comunale, e anche la cerimonia conclusiva di premiazione – dalle 17 – sarà sfoltita, a iniziare dal numero degli spettatori ammessi. Da sempre, il teatro registra l’en plein, oggi gli ammessi saranno al massimo 350. Il che non toglie l’importanza dell’evento (promosso da Confindustria Emilia Centro), che nella sua lunga storia ha visto prevalere i più grandi nomi del giornalismo italiano; negli ultimi quattro anni, il ‘pink power’ sembra essersi impadronito della giuria. Con Sabrina Pignedoli (2016), Federica Angeli (2018) e Francesca Mannocchi (2019) inframmezzate nel 2017 da Giovanni Bianconi, sembra di assistere alla rivoluzione delle quote rosa. Al maschile, invece, il riconoscimento ‘Gianni Granzotto - Uno stile nell’informazione’, che verrà consegnato all’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco.