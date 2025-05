Premio Estense: "Oltre lo sguardo",. Il Vergani Navarra sul primo gradino

È l’Iis Vergani Navarra di Ferrara (classe 2ª A), con il lavoro "Oltre lo sguardo", l’istituto vincitore del Premio Estense Scuola 2024-2025. Secondo posto ex aequo per Iis Luigi Einaudi (classi 4ª B e 2ª S ) di Ferrara con "U.S.A. - Una Storia Aperta" e I.T.E. Salvemini (classe 4^A) di Casalecchio di Reno (Bologna) con il lavoro "Beyond".

Nella mattina di ieri al Teatro Nuovo si è tenuta la giornata conclusiva del Premio Estense Scuola 2024-2025. La 30ª edizione del riconoscimento promosso e organizzato dalla Fondazione Premio Estense e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, con il supporto di Azimut Capital Management, Hit Servizi Emilia, Lavoropiù e Quisisana Ospedale Privato Accreditato. Alla competizione hanno preso parte gli studenti degli istituti superiori delle province di Bologna, Ferrara e Modena che hanno realizzato dei lavori di gruppo prendendo spunto dall’ultima opera giornalistica vincitrice del Premio Estense 2024, "Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano" di Francesco Costa (Mondadori), e riproponendone una rilettura originale approfondendone gli aspetti ritenuti più significativi e importanti in diverse forme espressive: dal saggio al video, dalla ricerca al testo illustrato alla canzone inedita.

Alla cerimonia erano presenti Chiara Scaramagli, assessore a Pubblica Istruzione e Formazione, Politiche Giovanili, Processi Partecipati, Gemellaggi del Comune di Ferrara; Edoardo Soverini, dirigente Ufficio VI - Ambito territoriale di Ferrara; Giuseppe Panzardi, dirigente Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna e anche il giornalista vincitore dell’Aquila d’Oro 2024, Francesco Costa. I sei istituti finalisti sono stati selezionati lo scorso 15 aprile dalla giuria del Premio Estense Scuola 2024-2025, presieduta da Annalisa Po. Gli istituti sono I.t.e. Vittorio Bachelet (classe 4ª D Rim) con il lavoro: "La sottile linea di frontiera" sotto la supervisione della docente Lorenza Cenacchi; Luigi Einaudi (classi 4ª B e 2ª S ) con il lavoro: "U.S.A. – Una Storia Aperta" sotto la supervisione del docente Michele Ronchi Stefanati.

Guido Monaco di Pomposa (classe 5^A liceo linguistico) di Codigoro con il lavoro: "Corsi e ricorsi storici" supervisionato dai docenti Giusy Aliperti, Maria Cristina Caracciolo; I.i.s. Ettore Majorana (classe 1^J liceo linguistico) di San Lazzaro di Savena con il lavoro: "Area 40068" supervisionato dalla docente Margherita Mongiovì; I.t.e. Salvemini (classe 4^A) di Casalecchio di Reno con il lavoro: "Beyond" supervisionato dai docenti Alessandra Regina, Alberto Trincucci; I.i.s. Vergani Navarra (classe 2^A) con il lavoro "Oltre lo sguardo" coordinato dai docenti Chiara Paganini, Fabio Piazzi. La performance è stata valutata dalla giuria e il punteggio verrà sommato a quello ottenuto nella riunione di selezione per decretare così l’istituto vincitore e i primi tre lavori classificati.

Mario Tosatti