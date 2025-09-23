Premio Filippide agli sportivi doc. Marzola, riconoscimento alla carriera

Si è tenuta come da tradizione nella sala consiliare la cerimonia di consegna del premio Filippide d’Argento alla carriera assieme alle altre premiazioni sportive, da sempre parte del programma dell’Antica Fiera di Portomaggiore. Il premio alla carriera sportiva è andato al pallavolista Marco Marzola, che da giocatore ha vestito oltre a quella di Portomaggiore le maglie di Conselice, Ferrara, Loreto, Sora raggiungendo la serie A1, per poi concludere la carriera da giocatore di nuovo alla Team Volley Portomaggiore trascinandola fino alla serie A3. Attualmente è allenatore in attività a Belluno (A3).

Il premio alla promozione sportiva è andato a Maurizio Matteoli, storico dirigente di diverse società, attualmente in carica al Portoverrara calcio e noto per il suo impegno anche nel volontariato come attuale vicepresidente della Pubblica Assistenza.

Premiate anche due nuove categorie, quella del tecnico allenatore con premio assegnato a Nicolò Tirapani, del centro sportivo Zardi con Next Tennis Lab; come dirigenti invece premiati Gianluca Grata e Antonello Muledda di Team Volley. Gli altri premi alle giovani promesse: la 1Div femminile di team volley vincitrice del suo campionato lo scorso anno sportivo e che quest’anno disputerà la serie D; l’Under 16 F sempre di Team Volley, campione provinciale per il secondo anno consecutivo; la pentathleta (atletica leggera) Arianna Cassani, l’Under 15 della Portuense campione del Torneo Paolo Mazza 2025 di categoria; nel tennis, premiati come atleti Negri Francesco e Mainardi Jacopo, come squadre under 16 femminile e under 18 maschile.

"Una festa bellissima che si rinnova ogni anno, ancora più bella perché abbiamo restituito finalmente alla città la piscina, un polmone fondamentale dello sport portuense. Questo e altri grandi investimenti sullo sport che abbiamo fatto dimostrano che teniamo molto al movimento. Ringraziamo tutte le società sportive, atleti e famiglie che costruiscono opportunità per i ragazzi e le ragazze, e questi risultati lo dimostrano", ha detto Dario Bernardi.