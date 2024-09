Premio Folco Quilici, lo scambio dei film

COMACCHIO

Nel giardino del centro di Documentazione cinematografica di Comacchio, attiguo alla sede del Parco del Delta del Po Emilia – Romagna (in corso G. Mazzini, 200) proseguiranno gli appuntamenti con l’edizione 2024 del Premio Folco Quilici, curato dal Cineclub Fedic ‘Delta del Po’ e da Stazione sociale Aps. Lo scorso 30 agosto si è tenuta la prima serata di proiezione dei corti in concorso per la categoria principale e le due aggregate che sono i cortometraggi dei cittadini emiliano-romagnoli residenti all’estero e quelli che riguardano le donne, il lavoro, l’uguaglianza di genere, la discriminazione sociale e politica. Il 9 settembre alle 21 è in programma l’appuntamento, nel quale i presenti che assisteranno alle proiezioni esprimeranno il loro parere, votando per attribuire il premio popolare. I corti saranno poi giudicati dalla apposita giuria di esperti che attribuirà i premi la sera finale del 13 settembre. La sera del 6 settembre ci sarà la proiezione dei corti che hanno vinto i premi principali al Corto Dino Film Festival di Torre Annunziata, nella edizione del 2023. Si tratta di una serata di scambio culturale fra due associazioni che organizzano festival di cortometraggi e che aspirano ad una maggiore collaborazione futura su progetti di più ampio respiro. Il 13 settembre, nella serata finale, ci sarà la presenza delle amministrazioni comunali che hanno dato il patrocinio al festival (Comacchio, Codigoro, Goro, Mesola e Draga di Moschiena in Croazia), di Brando Quilici, figlio di Folco e regista come il padre, che come l’anno scorso premierà il vincitore del premio.

v.f.