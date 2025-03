Premio in Senato per il Comune con ’L’invasione dei Babbi Natale’

Terre del Reno celebra con orgoglio un nuovo riconoscimento che premia l’impegno della comunità e delle sue tradizioni. L’evento “L’Invasione dei Babbi Natale”, organizzato dalla Pro Loco San Carlo, ha ottenuto il prestigioso titolo di “Evento di Qualità”, assegnato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) alle manifestazioni che si distinguono per l’eccellenza organizzativa, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento della cittadinanza.

Nei giorni scorsi, nel prestigioso scenario del Senato, si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto il riconoscimento di 41 sagre di qualità e 9 eventi di qualità, per un totale di 50 Pro Loco premiate. Terre del Reno si distingue come l’unico comune della provincia di Ferrara e dell’Emilia-Romagna ad avere due sagre e un evento di qualità, un risultato che testimonia la ricchezza culturale e l’impegno delle associazioni locali.

A ricevere il riconoscimento ufficiale in rappresentanza del Comune di Terre del Reno è stato il sindaco Roberto Lodi, accompagnato nella delegazione dalla Pro Loco San Carlo.

"Siamo orgogliosi di questo importante traguardo, che premia il lavoro dei volontari della Pro Loco San Carlo e di tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione.

Questo riconoscimento è la dimostrazione che eventi come ‘L’Invasione dei Babbi Natale’ non sono solo un momento di festa, ma un valore aggiunto per il territorio e per la comunità", ha dichiarato il sindaco Roberto Lodi.