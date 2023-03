Premio innovazione alla coop Bellini, regina dei vitigni

Ormai è concreta la necessità di avere, all’interno della propria azienda, figure in grado di supportarne e potenziarne sia la qualità che la competitività. In un’ottica di agricoltura 4.0, grazie alle competenze acquisite, l’AgriManager, l’innovatore di imprese agrarie, agroalimentari e agrituristiche, è la figura in grado di sostenere le aziende in questa evoluzione. Domattina alle 9 a Filo nella tenuta Garusola si terrà la cerimonia di consegna alla Cooperativa Giulio Bellini del premio per l’Innovazione di AgriManager, realizzato da Agri 2000 in partnership con Emil Banca. All’evento interverranno: Camillo Gardini, AgriManager; Giuseppe Ciani, presidente della Cooperativa Giulio Bellini; Andrea Baldini, sindaco Argenta; Carla Berti, vice presidente della cooperativa sociale il Germoglio; Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroalimentare e Daniele Ravaglia, direttore generale di Emilbanca. La tenuta Garusola è uno dei siti produttivi di maggior rilievo della zona del Bosco Eliceo. I suoi primi vigneti furono impiantati nel 1961. Oggi l’azienda dispone di 183 ettari in cui si coltivano principalmente i vitigni.