Premio ’Intraprendenti’ targato Cna. Riconoscimento ai ragazzi delle Pascoli

Le ragazze e i ragazzi della 3A dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Cento (Scuola Media) hanno vinto l’edizione 2025 del Premio Intraprendenti bandito da Cna Ferrara: hanno visitato la Tonsfer, azienda di San Giovanni in Persiceto specializzata in automazione, macchine automatiche, macchine per lavorazioni speciali. Hanno raccontato la loro visita in un video di animazione che, oltre a riportare la loro esperienza, punta l’attenzione sulla scelta di informarsi e conoscere se si vogliono realizzare le proprie aspirazioni, nella vita e nel lavoro. La giuria del Premio ha deciso di classificare il loro video al primo posto, laureandoli vincitori dell’edizione 2025 di Intraprendenti.

Al secondo posto la classe 2D dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Ferrara, che ha incontrato e visitato la Coop Le Dita, cooperativa sociale impegnata nello sviluppo di tecniche didattiche innovative per supportare famiglie e ragazzi non solo con disturbi dell’apprendimento, ma anche con bisogni educativi speciali. Infine, al terzo posto, le classi 3° SIA e 4° SIA dell’IIS Rita Levi Montalcini di Portomaggiore, che hanno visitato l’azienda Cpm specializzata nella produzione di pezzi meccanici di precisione.

La cerimonia conclusiva del Premio Intraprendenti si è svolta martedì 20 maggio nella sala convegni di Cna Ferrara. Hanno partecipato, presenti in sala o collegati via web, circa 350 ragazze e ragazzi di 15 classi. Tutti si erano impegnati nella produzione di video che raccontavano la loro visita ad altrettante aziende socie di Cna Ferrara.

La mattinata si è aperta con i saluti del presidente provinciale di Cna Davide Bellotti, di Maria Mancino, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e della presidente dei Giovani Imprenditori di Cna Valentina Grazzi.

Ecco le classi che hanno partecipato al Premio: IC D.Alighieri, Ferrara, classi 2B, 2C, 2D; IC Il Guercino, Cento, classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F; IC G.Pascoli, Cento, classi 3A, 3B; IIS R.Levi Montalcini, Portomaggiore, classi 3A SIA e 4A SIA; IT V.Bachelet, Ferrara, classi 3T, 4A.

Ed ecco le imprese che li hanno accolti: Artigiani Pastai Bondi srl, Ferrara; Coop. Caracol, Casumaro; Coop Le D.I.T.A, Ferrara; CPM di Castaldini, Portomaggiore; Effeti srl, Cento; Ghisellini srl, Casumaro; Marfisa Viaggi snc, Ferrara; Multicopia Arredaufficio srl, Ferrara; Officina Integrale, Ferrara; Tonsfer srl, S.Giovanni in Persiceto; Vetreria S.Agostino, Terre del Reno.