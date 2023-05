Premio Italive, il palio tra gli eventi più belli

Il Palio di Copparo partecipa al ‘Premio Italive 2023’. E in attesa della storica manifestazione che prenderà il via dal prossimo 2 giugno, sarà possibile votarla e sostenerla al concorso. Il Palio copparese, infatti, è stato censito nel portale Italive.it, progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promosso da Consumerlab e Comitas, con la partecipazione di Autostrade per l’Italia Wonders e la collaborazione di Coldiretti. Il suo obiettivo è informare i viaggiatori su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche.

Il Premio Italive viene aggiudicato per categorie, in questo caso Rievocazioni Storiche, alle realtà più votate dai visitatori e giudicato da una commissione di esperti. Le votazioni online si concludono allo scadere dei 30 giorni successivi all’evento. Alla valutazione di gradimento dei viaggiatori si unisce quella di cinque esperti che giudicano in base a un importante criterio: la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente riuscendo a portali fuori dai propri confini ed affermarli con fantasia e creatività; fondamentale la passione e la partecipazione della collettività locale. In pratica vengono favoriti gli eventi capaci di scoprire il patrimonio artistico e culturale che si trova nelle destinazioni meno conosciute e nei piccoli centri, fuori dai percorsi più frequentati. Il Palio di Copparo, la cui prima edizione fu nel 1934 e che fu poi possibile organizzare dal 1977, rievoca il ruolo del territorio nel Cinquecento e il suo legame inscindibilmente con la illustre Corte Ducale Estense di Ferrara. La storica manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune, della parrocchia Santi Pietro e Paolo e della Pro Loco di Copparo, avrà inizio i 2 giugno, alle 21, con l’apertura della 44esima edizione affidata alla cerimonia di ‘Consegna delle chiavi della Città’ e alla benedizione dei Gonfaloni e dei Palii. Quattro le successive date di cui saranno protagonisti i Rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota, sino al 10 giugno, quando si terrà la serata conclusiva degli storici giochi in piazza. Dunque, non resta che votare: https:italive.itpalio-di-copparo.

Valerio Franzoni