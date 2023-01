Premio Leonardo della Biennale a Valentina Boschetti

L’arte giovane di una generazione che crea e sa innalzare i colori del proprio paese. Valentina Boschetti, di Vigarano, ha ricevuto il 6 gennaio Premio Leonardo da Vinci alla Biennale della Città di Cesenatico per l’opera "Molecole". Un onore per il paese di Vigarano. Il sindaco Davide Bergamini ha voluto incontrarla in Municipio, per condividere con lei e con la città, la soddisfazione e il plauso per il risultato ottenuto. "Insieme all’assessore alla cultura Daniela Patronicini – dice il sindaco – abbiamo invitato Valentina in Municipio per congratularci. Credo sia una grande fortuna, un orgoglio ed una grande opportunità avere nella nostra comunità una giovane e così talentuosa artista. Complimenti all’artista Valentina Boschetti, valorizzata e apprezzata nel mondo dell’arte grazie ai suoi quadri con i quali sta facendo il giro del mondo". I dipinti, alla Biennale di Cesenatico, rimarranno esposti sino al 6 febbraio. "Volevamo conoscerla - dice l’assessore - è una ragazza giovane, che da qualche anno ha iniziato a dipindegre con successo. Organizzeremo al più presto una mostra personale".