Premio letterario, ecco i vincitori

Si terrà oggi alle 16, al teatro comunale "Arena" la cerimonia di Premiazione dei Poeti Vincitori del Premio Letterario. Un appuntamento impreziosito dall’ospite d’onore, di Roberto Manfredini (nella foto), direttore della Clinica Medica universitaria di Ferrara, ordinario di medicina interna nell’Ateneo ferrarese che stamane terrà agli studenti del Polo Scolastico Superiore la "lectio magistralis" " Dormire per vivere meglio: il potere del sonno". Figura di spicco nel panorama scientifico nazionale e internazionale, Manfredini è conosciuto non solo per l’eccellenza accademica che rappresenta, ma anche per la sua capacità di coniugare scienza, benessere e divulgazione scientifica. Forte di numerose collaborazioni, anche all’estero, Manfredini unisce l’attività didattica alla partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali e nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. I tre libri finalisti, fra i quali i 30 membri della giuria popolare, sceglieranno il vincitore sono "La città del ferro", del poeta Gordiano Lupi, "E fu sera e fu mattina" di Francesco Randazzo e "Del tempo chiuso", di Alessandro Riccioni. Fra gli stendenti nelle Scuole Secondarie di primo grado ha vinto con "Un mare di pace" Lucrezia Barbieri III C di Ostellato, seguita da, ex aequo da Bianca Zancanaro con "A te" I B della Boiardo di Ferrara con Martina Rocchi "In me…" I A Codigoro. Premio speciale a " Sassi " di Mattia Pivanti I A Codigoro. Per le Secondarie al primo posto "Il mio silenzio" di Cristian Luciani IV A liceo scientifico di Codigoro, che precede , ex aequo, "Frammenti" di Charlotte Roversi I G Ariosto di Ferrara con "No…?" di Edoardo Manzalini III B del corso informatica del Polo di Codigoro. Fra gli universitari vince "Scelsi l’amore" di Muhammad Arslan della facoltà ingegneria di Bologna mentre sempre ex aequo, "Inno alla vita" di Samuele Beriotto del corso di Marketing e comunicazione della Iulm di Milano e a "Piedi scalzi" di Caterina Martignon di medicina e chirurgia a Padova.

Claudio Castagnoli