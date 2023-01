Premio letterario per ragazzi Cento capitale dal 3 al 6 maggio

CENTO

Rese note le date del tanto atteso Festival del Premio Letteratura Ragazzi, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che si svolgerà a Cento nella prossima primavera dal 3 al 6 maggio 2023. Giunto quest’anno alla 44° edizione, rappresenta il più longevo e mai interrotto premio di letteratura per ragazzi in Italia. Nemmeno il terribile terremoto del 2012 lo fermò. Venne presentata un’edizione "speciale post-terremoto" e, grazie all’aiuto delle case editrici, tutte le scuole partecipanti alla Giuria Popolare ricevettero i libri. Anche nei difficili anni del Covid, il Premio non si è fermato. "Non potevamo interrompere quarant’anni di storia – commenta la coordinatrice del premio Elena Melloni – e così ci siamo re-inventati con una modalità tutta online. Il risultato è stato superiore a ogni nostra aspettativa tanto che, anche se lo scorso anno siamo tornati in presenza, alcune cose le abbiamo proposte anche online. Questa modalità ci ha permesso di essere presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, e permettere alla scuole che ci seguono di poter partecipare alle iniziative proposte". E la presidente della Fondazione.

"Il Premio Letteratura Ragazzi rappresenta il fiore all’occhiello della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento – commenta Raffaella Cavicchi (foto) – il sostegno e la promozione della lettura tra i più giovani sono tra le priorità del Consiglio di amministrazione. Crediamo molto nel valore aggiunto della continuità di un Premio tanto importante come questo e ci impegneremo per non deludere le migliaia di ragazzi che ogni anno leggono i libri finalisti". Si parla di 647 classi partecipanti, 1.950 libri acquistati e spediti, 12.898 ragazzi che compongono la Giuria Popolare, numeri che non hanno eguali in nessun altro premio italiano di letteratura con libri che partono da Cento e arrivano in ogni parte dello stivale. La Melloni fa anche sapere esserci una decina di classi che partecipano dall’estero: nel 2021 dalla francese Saint Germain En Laye con una classe che voleva venire in gita Cento, ma fermata dal covid. Ancora nessuna indiscrezione sui contenuti ma dal quartier generale del Premio promettono che Cento dal 3 al 6 maggio sarà la capitale italiana dei libri per ragazzi.

l.g.