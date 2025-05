Premio letteratura per ragazzi, ecco i vincitori: "La giuria? Era un esercito di 13mila giovani"

All’interno del seicentesco Salone di Rappresentanza Credem di Cento, ieri mattina, si è tenuta la Cerimonia di Premiazione della 46° edizione del Premio letteratura ragazzi di Cento. I sei libri finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica a novembre – tre per la scuola primaria e tre per la secondaria di I grado – sono stati letti in quattro mesi dalla Giuria Popolare: un vero e proprio esercito di 13.760 ragazzi di oltre 674 scuole provenienti da tutte le regioni di Italia, e da alcune scuole all’estero (Francia e Croazia). I ragazzi hanno letto in classe i libri sotto l’attenta guida dei loro insegnanti, vero motore di questo premio, e al termine ognuno di loro ha espresso il proprio voto, decretando la graduatoria finale di questa ricca e sorprendente edizione.

Ecco la classifica finale: nella sezione scuola primaria primo classificato con 2.269 voti, ’Oscar e io’ di Maria Parr, traduzione di Alice Tonzig, illustrazioni di Ashild Irgens, Beisler editore; 2° classificato con 1.688 voti, Signor Salsiccia. Una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico di Flavio Soriga, Illustrazioni di Riccardo Atzeni, Bompiani editore; 3° classificato con 953 voti, ’La Parabola Del Panificio Indipendente’ di Neil Packer, traduzione di Sara Saorin, Camelozampa editore. Nella sezione scuola secondaria di primo grado il 1° classificato con 2.455 voti, è ’Il Ciambellano’ e il Lupo di Simona BaldellI, illustrazioni di Francesco Chiacchio, Emonsraga edizioni; 2°classificato con 2.372 voti, ’Il Lupo’ di Saša Stanišić, illustrazioni di Regina Kehn, traduzione di Claudia Valentini, Iperborea edizioni; 3° classificato con 2.008 voti, ’Albero. tavolo. libro.’ di Lois Lowry, traduzione di Dylan Rocknroll, 21lettere edizioni.

Durante la Cerimonia, sono stati premiati anche i 3 vincitori del XXI Concorso per Illustratori, a cui il Premio Letteratura Ragazzi riserva da sempre uno spazio importante all’interno della manifestazione. Ecco i vincitori del concorso per illustratori: 1°classificato Alessandro Sanna, con le illustrazioni del libro ’Quando la sera La Luna ci parla’, testi di Nicola Cinquetti, Lapis editore; 2° classificato Massimiliano Tappari e Gek Tessaro con le illustrazioni del libro ’Teresa’, testi di Nicola Cinquetti, Lapis editore; 3° classificata Maria Chiara di Giorgio con le illustrazioni del libro ’Scintilla’, testo di Nadia Terranova, Mondadori editore.

Si conclude così questa 46° edizione del Festival del Premio letterario più longevo d’Italia, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cento, Ibby e Cepel. Oltre 4mila ragazzi hanno partecipato agli incontri in programma. "L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo riscontrato in questa edizione dimostrano che la letteratura per ragazzi, se promossa con la giusta preparazione, è e rimane una grande fonte di interesse anche per i più giovani", sono state le parole della coordinatrice del Premio Elena Melloni. Bambini e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a 5 giorni ricchi di eventi culturali. "Come Fondazione continueremo a sostenere il Premio Letteratura Ragazzi, perché crediamo nell’importanza di avvicinare i bambini alla lettura, per sviluppare un proprio pensiero libero da adulti", ha concluso la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Raffaella Cavicchi.

Laura Guerra