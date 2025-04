Premio letteratura per ragazzi. Una settimana da non perdere

È stato presentato lo scorso 2 aprile il Festival del Premio Letteratura ragazzi, organizzato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cento, Ibby e Cepel. Sarà una settimana ricca di appuntamenti, quella dal 6 al 10 maggio prossimi nella città del Guercino. Si comincia il 6 quando, direttamente da Topazia, arriveranno Geronimo e Tea Stilton per celebrare i 25 anni di successi e avventure del celebre topo giornalista (Piemme editore). Il primo appuntamento sarà con lo spettacolo al Teatro Pandurera, alle 10, (ingresso gratuito, dedicato alle scuole primarie, per prenotazioni didattica@comunicamente.it), poi la festa proseguirà in piazza Guercino dove - dalle 16.30 alle 18.15 – Geronimo e Tea saranno protagonisti di un pomeriggio dedicato ai bambini, che potranno scattare fotografie con i loro beniamini e partecipare al firmacopie. Inoltre, si potrà acquistare il libro celebrativo dei 25 anni, che verrà presentato in tutta Italia proprio il 6 maggio.

L’evento è a cura di Ascom Confcommercio Ferrara e del Comitato Cento in Vetrina. A concludere la giornata del 6 maggio sarà la Lectio magistralis del prof. Paolo Crepet dal titolo "Prendetevi la luna", alle 17.30 al Teatro Pandurera (prenotazione obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/lectio-magistralis-di-paolo-crepet-tickets-1295646857629). Non mancheranno gli incontri con gli autori finalisti al Salone di Rappresentanza Credem, dal 7 al 9 maggio, con Simona Baldelli (libro "Il ciambellano e il lupo"), Flavio Soriga ("Signor Salsiccia") e l’illustratrice Ilaria Urbinati. Il 9 maggio alle 11, inoltre, alla Pinacoteca San Lorenzo sarà inaugurata la mostra di Davide Bonazzi, presidente del XXI Concorso per Illustratori del Premio Letteratura Ragazzi.

E alle 14 della stessa giornata al Salone di rappresentanza Credem vi sarà la diretta streaming dagli Stati Uniti con Lois Lowry, autrice finalista con il libro "Albero. Tavolo. Libro"; alle 18, invece, l’incontro sarà con Elisabetta Dami, autrice di Geronimo Stilton, cui sarà consegnato un premio speciale. Alle 21, al Cinema Teatro "Don Zucchini", ci sarà la proiezione del film "Il mio amico robot" di Pablo Berger. Il 10 maggio, infine, vi sarà l’attesa Cerimonia di Premiazione della 46° edizione del Premio Letteratura Ragazzi, dalle 11 nel Salone di Rappresentanza Credem. A chiudere, sarà la proiezione di "Fantastic Mr. Fox", alle 21 al Cinema Don Zucchini.

Valerio Franzoni