Premio Mastercard a Benini

Alla ferrarese Annalena Benini è andato il premio Mastercard letteratura esordienti, per il suo romanzo Annalena (Einaudi), con la seguente motivazione: "Costringe a immaginare che la nostra vita, anche se così semplice e presa da mille piccoli impegni, possa essere migliore, più attenta agli altri, almeno un po’ più nobile. Abbiamo bisogno di storie eccezionali, e questa lo è". Dario Ferrari si è invece aggiudicato il Premio Mastercard Letteratura, con il suo libro La ricreazione è finita (Sellerio). I due riconoscimenti sono stati assegnati l’altro ieri a Roma, in occasione della fiera della piccola e media editoria ‘Più Libri più Liberi’. Nata a Ferrara e con sede a Roma, Annalena Benini, neo direttrice del Salone internazionale del libro di Torino per il triennio 2024-2026, dal 2001 scrive per Il Foglio. Ha fondato e cura l’inserto settimanale Il Figlio e la rivista culturale Review. Ha pubblicato La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura (Rizzoli 2018). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi Romanzo italiano e Pietre d’inciampo. Per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne (2019) e nel 2023 ha pubblicato Annalena, romanzo che scava nelle radici familiari dell’autrice, che ha ricevuto i complimenti del sindaco Alan Fabbri e dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.