Premio medio in crescita: "Sulla tariffa pesano gli incidenti dell’A13"

Immaginate di guardare in strada e contare fino a 22 auto. Almeno una potrebbe essere senza assicurazione. L’aumento del costo della Rca Auto e l’impoverimento dell’italiano medio sono all’origine di questo fenomeno. Il boom delle auto senza assicurazione si è acuito negli ultimi anni. A confermare i numeri allarmanti, Ania, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici: "in Italia un veicolo su 22 gira senza una polizza Rca valida". Sarebbero addirittura tre i milioni di veicoli che viaggiano privi delll’assicurazione obbligatoria, ossia il 5,6% del parco circolante. Anche nel Ferrarese i numeri i numeri sono eclatanti: nel 2024 erano il 2,5%; mentre nel 2025 si aggirano intorno al 3%. Un leggero aumento dovuto alle polizze sempre più costose. Ma perché aumentano le tariffe? Lo abbiamo chiesto ai professionisti del settore come Luigi Moretti (nella foto) della ’Lm assicurazioni’ in Galleria Matteotti: "Se parliamo della Rc auto base, le tariffe delle compagnie derivano dagli indici statistici legati soprattutto agli incidenti. Nella nostra zona abbiamo l’A13 e, i numerosi sinistri che si verificano nel tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, sono statisticamente addebitati alla nostra provincia, anche se, ad esempio, vengono coinvolte persone che non abitano nel Ferrarese. Lo stesso discorso vale per la Romea, una strada ad alta incidentalità che insiste anche nel nostro territorio. Quando vengono determinate le tariffe, dobbiamo fare i conti con le arterie trafficate che attraversano il Ferrarese". Sopratutto nell’ultimo periodo, del resto, si sono verificati i rincari più significativi. Il 2024, ad esempio, verrà ricordato come un anno nefasto: a ottobre 2024, il prezzo medio della polizza obbligatoria Rc Auto era di 416 euro, in aumento del 7,2% sullo stesso periodo del 2023. Una tendenza al rialzo quasi costante che l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle compagnie) registra grosso modo da metà 2022, quando si sborsavano mediamente 350 euro. Gli aumenti della RC Auto sono causati da una combinazione di fattori, tra cui l’aumento generale dei costi dei risarcimenti (materiali e fisici), l’inflazione, l’aumento della frequenza dei sinistri con colpa e la necessità di aggiornare i massimali assicurativi. Anche senza incidenti, il costo può salire a causa del contesto assicurativo, dell’aumento dei costi dei rimborsi. Nicolò Malagoli di ‘2m Assicurazioni’ in Corso Isonzo spiega l’aumento delle tariffe: "Sicuramente incide il numero di incidenti e l’inflazione sui rincari della Rc auto. Ma poi se andiamo ad analizzare gli aumenti che registriamo quando un’assicurazione include altre opzioni come la ‘protezione’ dagli atti vandalici o dagli agenti atmosferici, vanno calcolati altri dati statistici. Mi spiego: nel Ferrarese il territorio è stato colpito da bombe d’acqua e grandinate con molte auto danneggiate da questi fenomeni improvvisi e spesso non prevedibili. Un dato che ha concorso ad aumentare le tariffe. Se, invece, parliamo di vandalismi ai danni delle auto, anche qui assistiamo ad un aumento significativo. Un altro elemento da considerare, quando si parla di assicurazioni che vanno oltre la Rc auto base, è l’aumento dei costi di riparazione. I componenti delle auto e la manodopera per montarli, hanno subito un rincaro sensibile dei prezzi".

Matteo Radogna