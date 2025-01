Premio ’Melvin Jones’ a Boschetti: "Impegno in memoria del fratello"

Quell’impegno del cuore, in nome del fratello scomparso Daniele, per salvare la vita di tanti altri. Nei giorni scorsi, il Lions Club Bondeno ha conferito il Premio "Melvin Jones" a Elisabetta Boschetti, che testimonia ogni giorno, il motto "We serve" ovvero "noi serviamo". Si tratta di una delle massime onorificenze del club service internazionale.

Ha consegnato il premio la presidente Anna Campi: "Per quello spirito di servizio incarnato in quindici anni d’ impegno continuativo – ha detto consegnando la targa ad Elisabetta Boschetti – per portare avanti una nobile causa, ovvero quella di formare persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, attuando così manovre salvavita di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare".

Quindici anni di impegno che hanno coinvolto le scuole, i giovani, arrivando a tutti i cittadini. Elisabetta Boschetti, dal 2009 ad oggi, in memoria del fratello Daniele prematuramente scomparso in quell’anno, insieme alla sua famiglia ha messo in campo una serie d’iniziative che hanno visto dapprima, la consegna di un defibrillatore semiautomatico alla palestra comunale di via Manzoni, poi l’avvio dei primi corsi formativi, grazie alla collaborazione dell’Azienda Usl, che aveva nel progetto "Il Tempo è Vita" la necessità di diffondere capillarmente la cultura della rianimazione cardiopolmonare al cittadino, unitamente alla diffusione dell’apparecchio semiautomatico sui territorio.

Nel 2013 poi, è stato costituito il Centro di Formazione IRComunità, a dimensione interprovinciale, che conta oggi oltre un migliaio di persone che hanno frequentato sia i corsi base, sia i richiami per mantenere sempre in vita l’abilitazione ottenuta. Da dieci anni poi è attiva l’iniziativa "RianimiAmo Bondeno Junior" nelle classi dell’ultimo ciclo delle scuole dell’obbligo e negli istituti superiori. Formazione all’utilizzo dei defibrillatori e donazioni di nuove strumentazione.

Quello di Elisabetta Boschetti è un impegno in nome della vita: "Ringrazio davvero di cuore per questo riconoscimento molto importante – ha detto – tutto il Club e in particolare la presidente Anna Campi per aver pensato a me col mio percorso di vita, dopo la morte di Daniele".

Claudia Fortini