Premio nazionale ’Giovanni Grillo’, al via la decima edizione

È stato pubblicato in questi giorni, sui siti del Ministero dell’Istruzione e di Rai Scuola, il bando di concorso della decima edizione del Premio Nazionale Giovanni Grillo, dedicato alle migliaia di Internati Militari Italiani della Seconda Guerra Mondiale e dal titolo ’Disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza’. Ideato e promosso dall’omonima Fondazione, il Premio si svolge in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Aeronautica Militare, dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di Rai Per la Sostenibilità Esg e della Media Partnership di Rai Cultura. "Scopo del concorso di quest’anno", afferma Michelina Grillo, presidente e ideatrice del Premio, "è la riflessione ispirata all’articolo 54 della Costituzione che sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Per questa ragione, il senso della Resistenza degli Internati Militari Italiani, nel suo triplice aspetto di ‘fedeltà’ all’istituzione legittima, ‘disciplina’ rafforzata dallo status militare e di ‘onore’ inteso nella sua valenza individuale e pubblica, è un modello di obbligo primario per tutti i cittadini. Tali valori possono costituire una proposta di rinnovamento per un modello di cittadinanza aperto anche ai nuovi cittadini, secondo un’ottica inclusiva basata sulla prevalenza del bene comune rispetto agli interessi personali". Le studentesse e gli studenti interessati delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’intero territorio nazionale sono invitati a documentarsi sulle vicende degli Internati Militari Italiani e a ricostruire in forma espositiva-argomentativa, attraverso filmati, documentari, clip, racconti fotografici, testi teatrali, canzoni, poesie, un paio di esperienze significative riferite a episodi di impegno a difesa delle Istituzioni e di fedeltà al dovere, anche a prezzo di sacrifici, morali e a volte anche materiali.

La cerimonia di premiazione dei migliori lavori si terrà il prossimo 24 gennaio 2025 nella Sala della Regina della Camera dei deputati.