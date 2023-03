Premio Niccolini all’Ariostea Oggi la cerimonia conclusiva

Oggi alle 16,30, presso la Biblioteca Ariostea di Palazzo Paradiso, avrà luogo la prima attesa cerimonia conclusiva dell’XI Edizione del Premio Niccolini per i concorsi in cui, con il contributo di commissioni specialistiche, il consiglio di indirizzo del lascito ha selezionato, per eccellenza culturale, opere di autori ferraresi di narrativa, di poesia e di saggistica, opere di argomento di storia e di arte ferrarese, opere di pittura, di scultura e di progettazione architettonica. Questo tradizionale, prestigioso appuntamento ferrarese, che si rinnova ogni sei anni, trova le proprie origini nelle volontà del senatore Pietro Niccolini (foto), personaggio dell’ultima generazione dell’Ottocento che per più di cinquant’anni ebbe un ruolo determinante nelle maggiori iniziative sul territorio, non solo come sindaco della città e presidente della Cassa di Risparmio, ma come economista, sociologo, uomo di cultura, appassionato d’arte. L’Ente morale da lui fondato e sorretto da un lascito patrimoniale, chiamato appunto “Lascito Niccolini”, a partire dal 1947 eroga fondi per tre scopi precipui: beneficenza, restauro di edifici importanti per l’estetica urbanistica e iniziative culturali, tra cui, ogni sei anni, il citato Premio. Palazzo Paradiso vedrà la premiazione dei vincitori di opere di narrativa, poesia e saggistica di questa ultima edizione. La premiazione delle opere d’arte visive vincitrici (pittura e scultura) avrà luogo invece il giorno 24 marzo alle 17 presso le sale affrescate di palazzo Crema, in via Cairoli 13, cui seguirà alle 18 circa, l’inaugurazione della mostra presso la sala al piano terra del palazzo stesso, in cui verranno esposte anche tutte le opere che hanno superato la selezione finale.