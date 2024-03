Premio Plastic free assegnato al Comune di Terre del Reno

TERRE DEL RENO

Il Comune di Terre del Reno, rappresentato dal sindaco Roberto Lodi e dall’assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi, ha ritirato anche per il 2023 il premio Tartaruga assegnato dall’organizzazione Plastic Free nella sua terza edizione. Quest’anno l’evento si è tenuto a Milano presso il Teatro Carcano, il riconoscimento viene assegnato ai Comuni che si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio nel contrasto all’abbandono dei rifiuti, per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni. "CI hanno assegnato due tartarughe, in crescita rispetto all’anno precedente – dice Guizzardi - testimoniano l’indiscutibile impegno dell’Amministrazione. A fare la differenza sono i nostri volontari che sono uno stimolo continuo essendo costantemente in prima linea nelle tante passeggiate ecologiche organizzate dall’irrefrenabile Annalisa Bottazzi, referente locale Plastic Free. Tutto questo ci ha permesso di essere l’unico Comune della provincia di Ferrara che, insieme al capoluogo, ha ottenuto l’ambito premio". I criteri di valutazione sono: la lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione, gestione dei rifiuti urbani.