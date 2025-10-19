Premio Po a Nnè Bintu Iragi: "Coraggiosa e determinata"

In due incontri, a Cento venerdì e ieri la consegna in Palazzo Accursio a Bologna, il Premio Daniele Po quest’anno è andato Nnè Bintu Iragi. "Abbiamo scelto nuovamente una donna congolese dopo il 2012 perché la situazione in Congo è peggiorata – dice Nedda Alberghini Po –, una donna molto coraggiosa e determinata, una giurista, presidente di un coordinamento di ben 200 Ong che rappresentano la società civile ed è la prima donna eletta in 50 anni a questo alto ruolo. Rifugiata politica in Burundi, non ha potuto fare ritorno in Congo, dopo una missione internazionale per la pace, a causa di gravi minacce di morte. Impegnata nella promozione del ruolo femminile e nella valorizzazione del coraggio, dell’intelligenza e delle capacità delle donne spesso emarginate, le aiuta a conoscere i propri diritti e le sprona a lottare per ottenerli. Rappresenta una società femminile che non si arrende, ma che ha bisogno di sostegno per costruire un futuro di giustizia e dignità". Un riconoscimento per Nenè di grande valore. "Il Premio Daniele Po rappresenta un coraggio che, noi donne premiate, abbiamo il dovere di onorare continuando a portare avanti la nostra lotta per la difesa dei diritti umani e per il rispetto della dignità delle persone – dice Nené –. È un impegno che assume ancora più valore in un momento così difficile per il Congo, dove da oltre 30 anni siamo costretti a convivere con una guerra che sembra non finire. La forza delle donne è incommensurabile e le congolesi sono estremamente resilienti, attive nel settore umanitario, che offrono assistenza sul campo, che fanno impresa, che lavorano in agricoltura, che animano le organizzazioni femminili. Tutti sforzi che vanno riconosciuti e sostenuti, sia in termini di visibilità sia di risorse".

Laura Guerra