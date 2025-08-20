Premio Rambaldi per i giovani. Settimana di eventi per celebrarlo

E’ tempo di candidature. Vigarano Mainarda si prepara a celebrare un suo illustre concittadino: il maestro degli effetti speciali cinematografici Carlo Rambaldi. Dal 17 al 24 settembre la città ospiterà una settimana di eventi per commemorare il centenario della sua nascita. Ecco dunque il via al "Premio Rambaldi alla Creatività Giovanile". Questo concorso, a cura della Scuola di Musica Vigarano, è pensato per scoprire e valorizzare i giovani talenti emergenti. Le iscrizioni e le candidature sono ora aperte per partecipare a diverse sezioni: cortometraggi e opere digitali, musica, grafica e pittura. I giovani artisti sono invitati a esprimere il proprio talento e a cogliere l’opportunità di spiccare il volo, proprio come fece Carlo Rambaldi partendo da Vigarano Mainarda. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 19 settembre alle 18 in in Piazza della Repubblica. Saranno assegnati riconoscimenti speciali in ogni categoria, tra cui cortometraggi e opere digitali, miglior opera originale, miglior effetto speciale e tanto altro ancora. Un genio da Vigarano al mondo. Carlo Rambaldi, noto per aver creato creature iconiche come E.T. e Alien, è stato tre volte premio Oscar, diventando un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Il centenario della sua nascita è un’occasione unica per onorare la sua figura straordinaria e ricordare come la sua arte abbia lasciato un segno indelebile nel cinema internazionale. Per iscriversi al concorso e scoprire tutti i dettagli, i partecipanti possono consultare il sito della Scuola di Musica Vigarano.