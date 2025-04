Premio Stampa 2025 alla Caritas. Da sempre dalla parte degli ultimi. Il riconoscimento all’impegno

La Caritas diocesana ha ricevuto ieri il Premio Stampa Ferrara 2025, assegnato dai giornalisti ferraresi; un riconoscimento che l’Associazione Stampa della città, da un paio d’anni guidata da Antonella Vicenzi, effettua dal lontano 1958 con l’obiettivo di porre in luce, e di fatto ringraziare, chi, privato o ente, abbia "manifestato il proprio amore per Ferrara valorizzandone le tradizioni, la storia o la cultura". Diretta da Paolo Falaguasta, la Caritas (sede in via Brasavola) grazie all’impegno di 250 volontari assiste ogni anno 1.350 persone e serve ben diecimila pasti alla mensa. Ma sostiene i poveri anche in molti altri modi e pone a disposizione medici e vari professionisti: la sua è dunque un’attività assolutamente benemerita. La cerimonia, vivace e partecipata, si è svolta nel salone di rappresentanza dello splendido palazzo rinascimentale Naselli-Crispi di proprietà del Consorzio di Bonifica che ha ospitato l’evento, preceduto da un seminario di formazione, promosso da Ordine dei giornalisti e Assostampa Ferrara, sul tema delle vecchie e nuove povertà in rapporto al mondo dell’informazione.

L’occasione ha quindi consentito anzitutto di illustrare il ruolo davvero rilevante, concreto ed etico, che da decenni svolge la Caritas. Ne hanno parlato, specificamente, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, il vicario diocesano Massimo Manservigi e il direttore della Caritas nazionale don Marco Pagniello. Perego si è soffermato sui dati salienti del recente, annuale rapporto Caritas sulla povertà che vede la costante crescita dei "poveri assoluti" (meno di 560 euro di reddito mensile) pari al 10% della popolazione e all’8% delle famiglie con un acuirsi del problema fra i bambini soggetti a crescente "povertà ereditaria" e non aiutati dall’"ascensore sociale". Le istituzioni devono in sostanza fare di più. Della storia della Caritas ferrarese ha parlato don Manservigi ricordando con commozione don Paolo Valenti che la diresse a lungo. Don Pagniello ha invece presentato un nuovo progetto targato Caritas che ha al centro il microcredito e il ruolo della comunità che di fatto sostiene il richiedente. Contestualmente rilevante è il ruolo che svolge la stampa, come hanno sottolineato Paolo Amadasi (presidente del sindacato regionale) e Matteo Naccari segretario nazionale aggiunto della Fnsi il quale ha colto l’occasione per porre in luce le grandi difficoltà del mondo dell’informazione, incalzato in particolare da un’intelligenza artificiale che non presenta solo opportunità ma anche notevoli pericoli. Nella seconda parte della mattinata, coordinata da Stefano Ravaioli, si sono avvicendati al microfono varie autorità capitanate dal prefetto Massimo Marchesiello; con lui il presidente del Consorzio di Bonifica Stefano Calderoni, il presidente della Provincia Daniele Garuti, l’assessore comunale Cristina Coletti, i consiglieri regionali Paolo Calvano e Marcella Zappaterra: da tutti il riconoscimento del grande valore dell’attività svolta dalla nostra Caritas e, nel contempo, la sottolineatura del ruolo insostituibile dell’informazione nella difesa della democrazia e del bene comune. Infine la consegna del premio, da parte di Vicenzi, all’arcivescovo e ai volontari rappresentati da Michele Luciani: un quadro opera di Martina Taddia studentessa dell’istituto Dosso Dossi. Per l’occasione è stata realizzata anche una litografia numerata di Gianni Cestari per i 130 anni di Assostampa.

