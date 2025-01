Premio stampa 2025, oggi si decide il vincitore

L’assemblea dei soci dell’Associazione stampa Ferrara e dell’Associazione stampa Emilia Romagna, è convocata per questa sera – alle 7 prima convocazione e alle 21 in seconda – nella sala riunioni dell’Hotel Astra di viale Cavour 55 per l’attribuzione dell’atteso Premio stampa 2025. Il tutto verrà inserito nel programma dei festeggiamenti per i 130 anni della nascita dell’associazione dei giornalisti estensi. Molto sensito ed emozionante è stato l’evento andato in scena lo scorso anno, con un doppio momento a Palazzo municipale dove è stato ricordato il compianto giornalista Marco Gardenghi e, successivamente, consegnato il Premio stampa a Guido Barbujani (foto) per "l’autorevolezza scientifica – questa la motivazione – e unita la sua intensa attività di divulgatore dei valori e delle conoscenze scientifiche".