Premio Stampa alla Caritas. Un’opera di Martina Taddia

Si terrà nella mattinata di oggi a Palazzo Naselli Crispi (via Borgoleoni 28) la cerimonia del Premio Stampa 2025. Nell’occasione l’Associazione Stampa Ferrara consegnerà il riconoscimento alla Caritas diocesana Ferrara e Comacchio. L’organismo pastorale, queste le motivazioni, si distingue "per l’elevato valore sociale delle attività di promozione e coordinamento delle iniziative caritatevoli e di assistenza in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi". Il premio consiste in un’opera realizzata dalla studentessa del Liceo artistico “Dosso Dossi” Martina Taddia.

La giornata, aperta alla cittadinanza, si aprirà con un corso di formazione per giornalisti - perfezionato con l’Ordine dei giornalisti e Associazione Stampa Emilia-Romagna - dal titolo “Vecchie e nuove povertà: il ruolo dell’informazione”. A partire dalle 10 (registrazione partecipanti dalle 9.30) il programma prevede il saluto di Paolo Maria Amadasi (presidente Aser) e l’introduzione di Antonella Vicenzi (presidente Assostampa Ferrara). A seguire le relazioni di monsignor Gian Carlo Perego (arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Fondazione Migrantes) sul tema “Fili d’erba tra le crepe: Rapporto povertà 2024 di Caritas Italiana”, di don Marco Pagniello (direttore Caritas Nazionale) su “Mi fido di noi - Il progetto di microcredito della Caritas per il Giubileo: in sostegno e aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà” e di Matteo Naccari (giornalista economico, segretario aggiunto Fnsi) che parlerà di “Povertà e Pil: come leggere i dati e raccontarli senza distorsioni”. Coordina Alberto Lazzarini (vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna). In chiusura di mattinata, alle 12, avrà luogo la consegna del Premio Stampa.

La cerimonia che si terrà nella prestigiosa sede del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara è inserita nel programma dei festeggiamenti del 130esimo anniversario della fondazione di Assostampa Ferrara, il cui calendario di iniziative è in corso di elaborazione.