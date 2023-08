Premio Unife a Caruso: contratti pubblici e funzione sociale a Ferrara

Con un volume che affronta in modo originale un’area tradizionale del diritto amministrativo, quella dei contratti pubblici, Edoardo Caruso, ricercatore di Diritto amministrativo del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ha vinto il premio dell’Istituto Irti per gli studi giuridici per la migliore opera prima messa in stampa e in commercio nel biennio 2020-2021 nel campo del diritto pubblico. "Il lavoro è il frutto di un intenso periodo di ricerca svolto nel dipartimento di Giurisprudenza, anche grazie alla collaborazione tra Unife e l’azienda ospedaliero-universitaria – spiega Caruso –. Ringrazio il Dipartimento in tutte le sue componenti e le cattedre di diritto amministrativo, in particolare Franco Pellizzer che mi ha seguito sin dalla tesi di laurea. Questo premio ripaga gli sforzi fatti, dà slancio per quelli futuri, e al tempo stesso rappresenta una grande responsabilità verso la comunità accademica".

La premiazione si è svolta a luglio nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, introdotta dal saluto accademico di Oliviero Diliberto, preside della facoltà, Luisa Avitabile, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche e Filippo Reganati, direttore del Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici. La commissione giudicatrice, composta dal presidente Vincenzo Cerulli Irelli e dai professori Barbara Randazzo e Aldo Sandulli, ha ritenuto che il volume, "ottimamente scritto e molto ben strutturato, studi con grande capacità di approfondimento e analisi critica delle fonti di ricerca, la funzione sociale dei contratti pubblici".

Per la commissione "il libro costituisce un sicuro avanzamento della scienza del diritto amministrativo in tema di contratti pubblici, avendo fornito una ricostruzione innovativa e intelligente delle spinte e degli orientamenti formatisi negli anni recenti, a livello normativo, giurisprudenziale e amministrativo, spingendosi sino a formulare una serie di interessanti proposte de jure condendo". La monografia ‘La funzione sociale dei contratti pubblici. Oltre il primato della concorrenza?’, è stata presentata nei mesi scorsi in diverse sedi universitarie (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università di Roma ‘La Sapienza’).