Premio Vesta tra teatro e narrativa. Tenda Summer School a Roma

Nei giorni scorsi, nella sala del Carroccio del Campidoglio, a Roma, si è tenuta la premiazione della terza edizione del Premio Vesta, concorso letterario ideato e diretto dalla giornalista Sara Matteucci e rivolto alla Generazione Z, ragazzi tra i 18 e 33 anni d’età. "In quest’epoca di narrazioni in differita – spiega la direttrice artistica – vogliamo creare attraverso il Premio uno spazio reale in cui lasciare che i giovani possano esprimersi e misurarsi attraverso la scrittura".

La sfida è stata colta da tanti partecipanti e si è tradotta nella cinquina finalista. La vincitrice della terza edizione è stata Antonella Marino con ‘Lucia dalle onde’, un romanzo che parla di irrisolti, di ferite emotive. È il viaggio di una donna alla riscoperta della leggerezza, dell’amor proprio, dell’autostima e del maschile.

Grazie al supporto del partner Tenda Summer School, Marino avrà la possibilità di soggiornare sette giorni a Villa La Mensa (a Copparo), in occasione dell’undicesima edizione, che si terrà dal 3 al 10 agosto 2025.

Giuseppe Muroni, membro di giuria del Premio Vesta e rappresentante per l’occasione del Tenda Summer School ha raccontato al pubblico romano la valenza educativa e formativa del campus di commedia dell’arte, sostenuto da Ferrara La Città del Cinema, che da anni ha valicato i confini regionali e nazionali. "Sarà un piacere ospitare una scrittrice che, ironia della sorta, è anche un’attrice molto poliedrica, nella nostra pianura sterminata, dove teatro e ambiente si riuniscono in un connubio inscindibile".