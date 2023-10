Prende a botte i militari. Straniero in manette

Mercoledì scorso i carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale un operaio originario

del Marocco che, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, disturbava le persone in un giardino comunale di Mesola. All’arrivo dei militari lo stesso ha cominciato ad inveire contro di loro e a colpire con calci e pugni l’autovettura di servizio e poi gli stessi militari, che hanno riportato lesioni agli arti inferiori guaribili in 7 e 5 giorni. L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza.