Prende a calci e pugni i carabinieri a Comacchio: botte anche al medico

Arrestato un uomo, 40 anni, per resistenza a pubblico ufficiale; deferito un giovane, 20 anni, per lo stesso reato e guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio dei controlli delle scorse notti della Compagnia di Comacchio.

Sabato mattina, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno intimato l’alt ad un’auto sulla statale 309 a Vaccolino. Il conducente si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato in località Collinara. Sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, il giovane è risultato con un tasso alcolemico superiore al consentito. E’ stato deferito alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nella sera di sabato, i carabinieri sono intervenuti in uno stabilimento balneare di Porto Garibaldi. Tante le chiamate al 112 di alcuni cittadini a causa di cliente ubriaco. L’uomo, che aveva trascorso una giornata al mare con i due figli mentre la moglie era al lavoro, ha aggredito i militari a calci e pugni. E’ stato arrestato per lesioni personali, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ha colpito con un calcio anche il medico del 118. Trasportato all’ospedale del Delta, è stato ricoverato per intossicazione da alcool e droghe. L’uomo è stato liberato. Uno dei militari ha riportato lesioni al volto guaribili in alcuni giorni.