Prende a calci e pugni i carabinieri. Il ladro seriale finisce nella rete

Arrestato due volte in tre giorni. Una pattuglia della Stazione di Lido Estensi è intervenuta in una zona residenziale di Porto Garibaldi dove un cittadino aveva notato una persona che si aggirava con fare sospetto. I carabinieri hanno notato un giovane che era stato arrestato la scorsa domenica dopo che aveva tentato un furto nella scuola Remo Brindisi. Il giovane è andato in escandescenza colpendoli con calci e pugni ma è stato bloccato e condotto in caserma. Aveva un apparato telepass che era stato rubato la notte precedente su di un’auto in sosta a Lido degli Estensi. L’uomo, 20 anni di origini straniere ma da anni residente in Italia, era sottoposto all’obbligo quotidiano di firma per maltrattamenti in famiglia. E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (entrambi i carabinieri coinvolti hanno riportato lievi lesioni guaribili in 5 giorni). Su disposizione della Procura è stato rimesso in libertà.