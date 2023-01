Prende a calci la porta di casa dell’ex: arrestato

di Matteo Radogna

In preda all’alcol uno stalker prende a calci, danneggiandola, la porta dell’appartamento dell’ex compagna. Poi, non contento, si stende a terra, nello spazio condominiale, e decide di addormentarsi. Il tutto nonostante un divieto nei confronti dello stalker di avvicinamento alla donna con l’obbligo di restare a duecento metri dalla dimora e dai luoghi frequentati dall’ex convivente.

La chiamata alla questura da parte di alcuni inquilini arriva di conseguenza: le volanti, sul posto, trovano l’uomo a terra, ubriaco e senza controllo, e, dopo aver ricostruito l’accaduto, lo arrestano per il mancato rispetto dell’ammonimento del questore in relazione ai numerosi atti persecutori posti in essere nei confronti dell’ex compagna. È accaduto, l’altra notte, nella periferia di Ferrara: l’uomo non ha accettato la fine della relazione. Ancora una volta ha deciso di perseguitare la sua ex. Negli anni, le condotte dello stalker hanno determinato un perdurante e grave stato d’ansia e di paura nell’ex convivente, causando nella vittima il fondato timore per la propria incolumità nonché costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, modificando perfino i percorsi stradali al fine di garantirsi una maggiore tutela. L’escalation persecutoria come accade sovente per queste tipologie di condotte è scaturita dalla decisione della donna di troncare la relazione.

A quel punto lo stalker ha messo in atto comportamenti molesti, appostandosi lungo la strada nonché sotto casa in orari serali, seguendo la sua preda. Il tutto preceduto da chiamate minacciose al cellulare nel cuore della notte e appostamenti nei luoghi frequentati dall’ex convivente, conditi dai peggiori epiteti. Anni d’inferno per la donna, caduta in un profondo sconforto, terminati, finalmente, con l’arresto dello stalker. A mettere la parola fine, l’episodio che si è verificato l’altra notte: in preda ai fumi dell’alcol l’ex compagno si è appostato sotto casa della vittima. Poi ha raggiunto l’appartamento e preso a calci la porta d’ingresso danneggiandola, come hanno, in seguito, potuto appurare gli agenti della polizia di stato. Incurante del provvedimento di divieto di avvicinamento, l’uomo si è presentato per l’ennesima volta davanti alla porta dell’alloggio dell’ex.

Avrebbe dovuto trovarsi, secondo quanto disposto dalla Questura a una distanza di duecento metri dai luoghi frequentati dalla donna e, invece, era lì, nello spazio condominiale. L’alcol lo ha sopraffatto e si è addormentato. All’arrivo della polizia non ha neanche tentato di giustificarsi. Nei suoi confronti il questore aveva emesso un provvedimento di ammonimento, che lui ha deciso di contravvenire. L’uomo, infine, è stato accompagnato in Questura e qui è finito in manette.