Prende a mazzate le panchine. Follia sotto gli occhi dei bimbi

E’ tornato in azione il pakistano che da qualche settimana danneggia le auto in sosta, aggredisce e insulta i carabinieri, manda all’ospedale chi tenta di fermarlo e da ultimo distrugge le panchine di via Carlo Cattaneo, di fronte a piazza della Repubblica. E’ successo nella serata di lunedì, sulla pista ciclabile, frequentata da tante mamme con bambini, davanti a tanti portuensi increduli e anche spaventati dalla furia devastatrice dell’uomo, che armato di mazza, faceva a pezzi l’arredo urbano del centro.

Commentando gli episodi precedenti il sindaco Dario Bernardi aveva in pratica evidenziato di avere le mani legate nella gestione di casi che riguardano persone con evidenti problemi. Questa volta il primo cittadino va giù duro: "Mi sto attivando con tutti i canali possibili verso le istituzioni. Ho disposto anche un servizio straordinario di sorveglianza tramite la nostra polizia locale dovesse tornare di nuovo sul territorio". Il pakistano è stato fermato nuovamente, portato nella caserma dai carabinieri e poi inviato a Cona dal 118, per essere sottoposto alle cure del caso. Il sindaco è un fiume in piena. Dice ancora: "Ho trascorso la mattina al telefono con le autorità competenti, ho rappresentato l’insofferenza di tutti verso una situazione inaccettabile che pregiudica anche la civile convivenza – aggiunge –. Mi farò carico di manifestare e rappresentare la nostra insofferenza ed esasperazione di una situazione a cui si deve porre rimedio. Sto intercedendo affinché questa persona sia messa nelle condizioni di non nuocere più, un diritto della nostra cittadinanza, affinché sia tutelata l’incolumità pubblica ed evitare rischi maggiore". C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: "Questo comportamento pregiudica in maniera ingiusta i rapporti con la comunità straniera, che non è responsabile degli atti vandalici e di follia di una singola persona. Il soggetto sarà valutato nelle prossime ore. Non c’è bisogno come qualcuno dice (Roberto Badolato, capogruppo di Uniti per Portomaggiore ndr) del Tso, il soggetto si sottopone volontariamente ai trattamenti".

Franco Vanini