Prende a schiaffi la fidanzata, arrivano carabinieri e ambulanza

Un litigio in strada, che all’inizio poteva essere scambiato per le consuete scaramucce tra fidanzati, ma dalle parole si è passati, purtroppo, alle mani. Lui, 25enne, ha prima afferrato lei, coetanea, per un braccio, poi ha sferrato uno schiaffo violento fino a farla cadere a terra, davanti alla gente che in quel momento gremiva piazza Trento e Trieste. La chiamata ai carabinieri è arrivata di conseguenza. Sul posto sono arrivati i militari che hanno subito diviso i due fidanzati. Lei in lacrime e leggermente ferita. Al punto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Il fidanzato rischia di essere denunciato per lesioni gravi.