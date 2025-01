"Prendere subito decisioni ferree"

"C’è una grandissima incidenza di polveri sottili PM10 ma soprattutto delle micropolveri – dice l’ambientalista centese Barbara Vignoli – La situazione anche a Cento la ritengo preoccupante e soprattutto continuo a domandarmi che cosa si può fare. Il traffico è uno dei responsabili maggiori che influisce sulla crescita delle polveri sottili e c’è, in questi giorni di festività natalizie, anche la presenza dei fuochi d’artificio che contribuisce in negativo. Serve una migliore qualità dell’aria in una situazione complicata. Forse si dovrebbe iniziare a prendere delle decisioni ferree e bisognerebbe controllare che tutto ciò che viene vietato nelle ordinanze, venga rispettato. In caso contrario, prendere provvedimenti".