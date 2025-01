Prenotazione vaccini, si cambia. Covid, appuntamento via internet

Cambia la modalità di prenotazione per la vaccinazione anti-Covid sul territorio ferrarese. A partire da venerdì, la prenotazione dell’appuntamento per la vaccinazione per le persone di età superiore a 12 anni può essere effettuata dagli utenti compilando un form online di autocandidatura disponibile sul sito dell’Ausl (questo il link: https://indweb.ausl.fe.it/vaccinazione_covid.php).

Il personale sanitario dell’Unità operativa complessa di Igiene pubblica provvederà a contattare telefonicamente gli utenti che hanno compilato il modulo di autocandidatura per fissare l’appuntamento per somministrare il siero. Questa nuova modalità di prenotazione sostituisce i precedenti canali prenotativi. Dall’altro ieri, quindi, non è più possibile prenotare agli sportelli Cup o tramite il fascicolo sanitario elettronico, ma sarà attivo il link per l’accesso al portale di autocandidatura.

Come compilare la richiesta online e quali sono le richieste a cui bisogna rispondere? È presto detto. Nel portale di auto-prenotazione vengono richiesti nome, cognome, data di nascita, Comune di domicilio e recapito telefonico per essere contattati dagli operatori per programmare la somministrazione in una delle sedute vaccinali disponibili nella sede ambulatoriale vaccinale a Ferrara. La riorganizzazione messa in campo dall’azienda usl estense si è resa necessaria al fine di ottimizzare le risorse professionali a seguito dell’andamento epidemiologico del virus Sars-Cov-2 e dei dati di accesso delle ultime settimane.

I cittadini che dovessero ancora rivolgersi al Cup, verrannno adeguatamente informati e reindirizzati al form di autocandidatura valido appunto, come anticipato, per le persone di età superiore a 12 anni. Solo per la fascia d’età dei minori fino agli 11 anni rimane disponibile il portale di auto-candidatura al link https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-per-il-figlio-minore-candidatura/.