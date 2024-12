Prenotazioni di visite ed accertamenti sospese oggi e domani

Per consentire la messa in sicurezza dell’infrastruttura tecnologica su cui opera anche software delle prenotazioni (Cup) dell’Azienda USL di Ferrara in tutte le sue componenti, nelle giornate di oggi e domani non sarà possibile accedere all’interfaccia e prenotare prestazioni su tutto il territorio provinciale. Le prenotazioni non saranno possibili su tutti i canali prenotativi ordinari (farmacie, CupTel, PDA, CIP, punti di prenotazione delle Medicine di Gruppo) mentre, rispetto all’analogo intervento svolto lo scorso 10 e 11 dicembre, rimarranno attive tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse). Inoltre sarà sempre possibile consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) e scaricare i documenti che contiene. L’intervento ha lo scopo di verificare e consolidare le attività di aggiornamento precedentemente eseguite per migliorare la sicurezza del servizio erogato. Le aziende sanitarie ferraresi, in una nota congiunta, si scusano "per gli eventuali disagi che potessero risultare ai cittadini".

re. fe.