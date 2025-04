"Preoccupato per mio figlio"

Ci sono intere famiglie collegate ai posti di lavoro Berco. Mutui da estinguere e bollette da pagare. Ne sa qualcosa Angelo Beccati, che ha il figlio dipendente dell’azienda nel cuore del paese. "Siamo tutti in attesa che qualcosa si muova. Mio figlio finora ha fatto tutti gli scioperi, lotta al fianco dei suoi colleghi per salvaguardare il suo, ma anche gli altri posti di lavoro. Ha un mutuo da estinguere e tante preoccupazioni come tutti. Sono suo padre e non gli farò mai mancare il mio aiuto e il mio sostegno. Le iniziative come lo sconto nei negozi, fanno capire che questa comunità di Copparo non si arrende e lotta per gli operai Berto".