"Preoccupazione per Telestense"

Prosegue la delicata situazione di Telestense. "A seguito del protrarsi della mancata erogazione degli stipendi ai lavoratori – affermano in una nota le segreterie Fillea Feneal Filca Ferrara – e dopo il mancato rispetto dei tempi prospettati dalla proprietà per il rientro, almeno parziale, delle mensilità arretrate, ieri si è svolto un incontro in prefettura. I rappresentanti dei lavoratori, assistiti dai sindacati Aser e Slc-Cgil, che rappresentano rispettivamente giornalisti, tecnici e settore commerciale-amministrativo dell’emittente, sono stati convocati dal prefetto Marchesiello, il quale ha invitato all’incontro anche l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, e il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni.

In prefettura, i rappresentanti dei lavoratori e gli esponenti dei sindacati di categoria hanno ribadito la preoccupazione per la situazione in cui versa l’emittente locale privata della città. Ciò nonostante - anche a fronte di retribuzioni e ultima tredicesima non ancora erogate e del mancato rispetto da parte dell’editore degli accordi per rateizzare gli arretrati - tutto il personale si adopera quotidianamente per trasmettere l’informazione locale e la comunicazione istituzionale del territorio ferrarese.

Preoccupano in particolare - è stato sottolineato - la mancanza di un piano industriale e le ricadute sul futuro occupazionale dei dipendenti, mentre ci sarebbe bisogno da subito, da parte della proprietà, di un piano concreto ed efficace di risanamento". Paglia si è impegnato a convocare un nuovo tavolo in Regione nell’arco di un mese.