Prepararsi alla nascita Al via gli incontri

Sono in partenza, da martedì 10 gennaio, gli incontri di preparazione alla nascita presso il Centro per Bambini e Famiglie ‘L’Albero delle Meraviglie’ in via Natale Cavalieri 38 a Comacchio, a cura dell’ostetrica Isabella Pozzati. Gli incontri consentiranno alle mamme di imparare a conoscere i mutamenti del corpo e dell’emotività prima, durante e dopo la nascita, vivere un rapporto sereno con i ritmi naturali del corpo, acquisire strumenti per questo momento speciale e confrontarsi con altre mamme per condividere lo stesso percorso insieme.