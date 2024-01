Prepararsi alle elementari: "Esperienze e laboratori per aiutare i futuri alunni"

Nuove esperienze educative e laboratori per l’infanzia. Nella mattinata di venerdì presentato, nella residenza municipale, il progetto educativo ‘Il viaggio di Calombrone’ realizzato dai servizi educativi per l’infanzia dell’assessorato alla pubblica istruzione e formazione in collaborazione con la cooperativa sociale Piccolo Principe di Ferrara. All’incontro sono intervenuti Dorota Kusiak, assessore alle pari opportunità, pubblica istruzione, formazione e politiche per la famiglia, Sandro Bastia, dirigente dei servizi educativi del Comune di Ferrara, Cinzia Guandalini, responsabile dei servizi per l’infanzia 0/6, Simone Minichiello, presidente S.C.S. Piccolo Principe, Arianna Bortoluzzi, logopedista referente del progetto e Francesca Tebaldi, coordinatrice area clinica 0/6 referente del progetto. Il progetto, dedicato ai bambini di 5 anni che frequentano i servizi educativi comunali, mira alla prevenzione della ‘povertà educativa’ attraverso esperienze e proposte educative che si svolgeranno in tutte le scuole dell’infanzia con lo scopo di accompagnare i bambini nel passaggio alla scuola primaria. "Si tratta di un progetto – ha spiegato l’assessore Dorata Kusiak – che qualifica l’offerta formativa dei servizi per l’infanzia a Ferrara. Tutto questo in collaborazione con la cooperativa sociale Piccolo Principe che ringrazio sentitamente. L’amministrazione comunale s’impegna a fornire proposte educative differenziate in tutte le scuole d’infanzia, contribuendo così al benessere ed allo sviluppo positivo dei bambini, anche attraverso una precoce individuazione di eventuali difficoltà o patologie". Nel loro intervento le responsabili del progetto Arianna Bortoluzzi e Francesca Tebaldi, hanno spiegato ‘il viaggio di Calombrone’, un alieno dal nome di fantasia inesistente che accompagnerà i bambini lungo un percorso educativo con una caccia al tesoro finale. Il progetto sperimentale, con un impegno economico di 13.500 euro, vanta un finanziamento diretto dalle risorse comunali.

Mario Tosatti