Presa a calci e pugni anche davanti ai figli, il compagno a processo

Calci, pugni, morsi e offese continue. Dopo alcuni anni di convivenza e tre figli piccolissimi, per una madre di 29 anni era iniziato il calvario dei maltrattamenti, fisici e morali, tra le mura domestiche. In particolare lo scorso anno, fino a luglio, quando poi la donna ha deciso di interrompere la convivenza e di denunciare l’inferno che era stata costretta a vivere per molti mesi. Quando il marito, un uomo di 45 anni, si arrabbiava per qualsiasi motivo, iniziava a maltrattarla. Tra gli episodi che sono stati ricostruiti nel corso delle indagini, i più frequenti nell’estate dell’ultimo anno della convivenza che era iniziata nel 2019, con molteplici episodi in cui l’uomo, in preda all’ira, picchiava la moglie, spesso con schiaffi al volto, quando non utilizzava anche pugni e calci. In un’occasione causandole la frattura di due denti. Botte che erano spesso accompagnate da pesanti offese, come "vai a prostituirti per rimetterti i denti". Episodi che non di rado accadevano anche in presenza dei figli molto piccoli. Ieri per l’uomo si è aperto il processo davanti al giudice del Tribunale di Ferrara. Si è trattato di un’udienza filtro, con fissazione della prossima in cui sarà ascoltata la parte offesa.

